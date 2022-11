Irritado, Cristiano Ronaldo ameaçou deixar o futebol por causa de Messi

- Publicidade -

A Copa do Mundo está cada dia mais próxima de começar. No dia 20 de novembro, a bola já vai estar em campo e as seleções já se preparam para a disputa. Entretanto, essa pode ser a despedidas para alguns craques da história do futebol.

Essa pode ser a última disputa mundial de Cristiano Ronaldo e Messi, a rivalidade entre os dois sempre existiu principalmente na época Real Madrid x Barcelona onde os jogadores estavam presentes. Entretanto, o jogador podia ter parado de jogar a um tempo atrás.

Isso por que, segundo a biografia “Cristiano” do jornalista Thierry Marchand o jogador teria ameaçado se aposentar em 2019 caso Lionel Messi fosse eleito o melhor jogador do mundo.

No trecho, Ronaldo fala sobre sua transferência do Real Madrid para a Juventus, em 2018. Segundo português, a mudança foi responsável para que ele perdesse a bola de ouro e afirmou que se o argentino ganhasse, ele deixaria de jogar futebol.

“É muito fácil quando fica na tua bolha e tem sucesso, não quando deixa essa mesma zona de conforto, como eu sempre fiz. Olha, eu me atrevi a vir para Turim, mudar de clube, de campeonato, de cultura futebolística. Coloquei-me em perigo. Tomei este risco, que provavelmente me levou a perder a Bola de Ouro no último ano. Não me arrependo de nada, mas (…) se o Messi ganhar a Bola de Ouro este ano, eu deixo o futebol”

O jornalista Thierry Marchand fazia várias reuniões em 2019 com CR7 para ele pudesse postar o livro. Atualmente, o atacante de 37 anos vai para sua 5ª disputa de copa do mundo com Portugal

