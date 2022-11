Investigação contra a Igreja Católica identifica 600 vítimas de abusos

- Publicidade -

A Procuradoria-Geral da Maryland, nos Estados Unidos, aponta ter localizado mais de 600 vítimas de abusos sexuais supostamente cometidos por integrantes da Arquidiocese Católica de Baltimore. Os crimes teriam ocorrido nos últimos 80 anos e constam em documento de 36 páginas, que foi divulgado nesta quinta-feira (17/11). São informações do The Washington Post.

O documento é assinado pelo procurador-geral Brian Frosh e está nas mãos da Justiça norte-americana. Ele ainda defende a divulgação do inquérito completo, com mais de 456 páginas.

A investigação teve início após o jornal Boston Globe divulgar um escândalo de abuso sexual envolvendo a instituição religiosa. Os casos inspiraram o filme Spotlight: Segredos Revelados.

Ao menos 115 padres constam entre os envolvidos nos escândalos, sendo que parte deles já foram processados ou identificados pela Igreja Católica. Há, ainda, outros 43 religiosos não identificados publicamente pela Arquidiocese, mas que também estariam envolvidos nos crimes, segundo as apurações.

Os investigadores acusam a Arquidiocese de negligenciar as denúncias e de manter os acusados empregados.

Ao The Washington Post, a Arquidiocese disse que coopera com a investigação e já forneceu mais de 100 mil documentos requisitados pelas autoridades. “Arquidiocese continua a oferecer suas profundas desculpas a todos os que foram prejudicados por um sacerdote da Igreja e a assegurar-lhes nossas sinceras orações pela cura contínua. A Arquidiocese continua comprometida com o alcance pastoral daqueles que foram prejudicados e com a proteção das crianças”, disse o porta-voz Christian Kendzierski.

Metrópoles