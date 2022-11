Internet GRÁTIS em mais de 500 pontos do país: entenda o programa Wi-Fi Brasil

- Publicidade -

Antes de mais nada, as medidas de contenção adotadas para combater o COVID-19 acentuaram a exclusão digital. Muitos brasileiros lutam para estarem incluídos em todos os procedimentos online que a sociedade moderna inaugurou. Pensando nisso o governo do Brasil elaborou o programa Wi-Fi Brasil.

A saber: ele está sendo lançado para ajudar pessoas em dificuldade com ferramentas digitais. Distribuir acesso online para quem não tem meios de acesso fácil a uma conexão.

A importância disso é a realização de procedimentos administrativos, para trabalhar, fazer compras ou manter contato com os entes queridos. Conheça os detalhes do programa no texto abaixo.

No que consiste o Programa Wi-Fi Brasil?

A internet hoje é onipresente no cotidiano dos brasileiros, seja para ver uma série nos serviços de streaming ou então todavia para conseguir resolver os pepinos típicos da vida adulta, tais como tirar documentos e certificados. O mergulho do brasileiro no mundo online é natural. Todavia aumentou demais por ocasião da pandemia da Covid-19.

O Ministério das Comunicações do Brasil soltou nota oficial dizendo que o Programa Wi-Fi Brasil espalhará acesso grátis á internet para mais de quinhentas localidades de todo o Brasil.

Com efeito, o programa levará a internet a colégios públicos, praças, parques, localidades rurais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), comunidades tradicionais quilombolas, vilas de pescadores e tele centros comunitários conveniados.

A equipe do ministério disse que o Wi-Fi Brasil torna disponível, via satélite e via terrestre, conexão de qualidade com a internet na velocidade de todavia até 20 megabytes por segundo (Mbps). Esta declaração saiu a público nesta quarta-feira (9), em Brasília.

Houve uma cerimônia alusiva às comemorações dos 50 anos da empresa Telebrás – Telecomunicações Brasileiras.

Com a finalidade de democratizar o acesso, este programa de inclusão digital é, como diz o ministério das comunicações, fruto de associação entre a estatal e a Fundação Banco do Brasil. O total direcionado para este investimento ao longo de um ano supera os R$ 12 milhões.