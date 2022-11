Internado no PS, Jorge Rivasplata enfrenta dificuldades para realizar procedimentos de cirurgia de emergência

- Publicidade -

O artista plástico Jorge Rivasplata, de 89 anos, está internado no Pronto Socorro de Rio Branco (PS) e aguarda, há dois dias, por procedimento médico para avaliar possível cirurgia no fêmur. Isabel Rivasplata, filha de Jorge, relatou que o pai sofreu um acidente doméstico, que foi levado ao hospital e que ainda aguarda por exames e avaliações. A demora tem preocupado todos da família.

“Meu pai tropeçou na sandália e caiu, fraturando a área do fêmur. Já tem dois dias que ele precisa de uma avaliação médica com um cardiologista no PS, e a vez dele ainda não chegou. Com essa avaliação é preciso saber se aguenta a cirurgia ou não. Segundo o médico ortopedista, a cirurgia é de emergência tendo em vista que não pode ficar muito tempo acamado devido à idade avançada”, relatou.

Enquanto aguarda pelos procedimentos, Jorge sente muitas dores. “Meu pai tá acamado, não pode se mexer, e sente muitas dores. Tá na base dos remédios. Nós estamos com dificuldades de cuidar dele porque não têm profissionais, técnicos suficientes. Quem ajuda somos nós, inclusive a minha mãe que já é de idade”, acrescentou.

Por fim, Isabel pede atenção para o caso do pai. “Então peço, que as nossas autoridades possam nos ajudar e olhar com mais carinho nessa questão”, concluiu.

Por Wanglézio Braga/Acre News