Interior do Acre: Estado e Prefeitura de Tarauacá avançam na pavimentação da Rua João Pessoa

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, avança na pavimentação asfáltica na Rua João Pessoa, no bairro Ipepaconha.

De acordo com o gerente da Regional Tarauacá-Envira, André Correia, o trabalho de recuperação da camada asfáltica visa eliminar buracos, desnivelamento da via e desgastes causados pelo tráfego intenso de veículos pesados e das ações climáticas.

“Para garantir que os serviços sejam executados nessa etapa serão aplicadas cerca de mil toneladas de asfalto tipo CBUQ em 1.500 metros rua”, destacou o gerente.

A ação conta com a utilização de uma vibroacabadora, um caminhão espargidor, um rolo liso compactador, três caminhões basculantes, uma retroescavadeira e um caminhão de apoio.

Para a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Menezes, os trabalhos visam melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana.

“Essa era uma reivindicação antiga dos moradores, e o andamento do serviço conta com o apoio do governo do Acre”, afirmou.

O Deracre segue avançando com obras em todo o estado e trabalha para garantir a trafegabilidade aos acreanos.

Agência Acre