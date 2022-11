Instituto Socioeducativo implementa ações de incentivo à ressocialização de menores

- Publicidade -

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) realizou na manhã desta sexta, 18, a solenidade de entrega de certificados do curso de informática para adolescentes em medida privativa de liberdade e dos espaços equipados com salão de beleza e sala de videoconferência no Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães (CSEMM), num pacote de iniciativas que visam o incentivo à ressocialização de menores infratores, por meio da criação de oportunidades.

Os cursos de informática básica, ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), beneficiaram 31 adolescentes, tanto masculinos, do Centro Socioeducativo Santa Juliana, como internas femininas do CSEMM.

O projeto da direção do ISE é levar as mesmas ações para as demais unidades em Rio Branco, bem como para as de Brasiléia, Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul.

Ao receber o certificado, o adolescente C.F.N. salientou que participar do curso lhe trouxe esperanças de ter oportunidades para uma vida digna, longe da criminalidade.

“Só tenho a agradecer à direção do ISE, aos nossos instrutores, porque sonhar com uma vida mais digna é o primeiro passo para que o melhor se concretize”, ponderou C.F.N.

No espaço equipado com salão de beleza no CSEMM, as adolescentes em medida privativa de liberdade poderão participar de cursos profissionalizantes, bem como exercitar o ofício para que tenham oportunidade de trabalho após a conclusão da reclusão.

Na sala de videoconferência as adolescentes poderão participar de audiências com a Justiça, dispensando, assim, a necessidade de deslocamentos com escoltas. Também poderão manter contato com familiares, contribuindo para manutenção de laços, principalmente para os menores que são do interior.

O coronel Mário César Souza, presidente do ISE, enfatizou que o conjunto de ações para criar oportunidades para que de fato ocorra a ressocialização dos menores após o cumprimento da reclusão é um compromisso de governo, constantemente reafirmado com investimentos e busca de parcerias.

“Nesse sentido, destacamos as parcerias com o Tribunal Regional do Trabalho [TRT], Senai, Senac [Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial] e Agência de Negócios do Acre [Anac], que já está integrada para futuras ações a serem desenvolvidas em prol dos menores”, explicou Mário César.

Fonte: Agência do Acre