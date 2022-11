Instituto Socioeducativo firma parceria com Agência de Negócios do Acre para profissionalização de jovens

- Publicidade -

Assegurar que jovens infratores tenham a oportunidade de sair da reclusão ou semirreclusão com cursos profissionalizantes foi o objetivo da assinatura do termo de cooperação, realizada nesta segunda-feira, 7, entre o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), Mário César Freitas, e o diretor-presidente da Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac), Evilando Barroso.

A parceria entre as instituições visa possibilitar ao jovem sair do sistema socioeducativo com uma oportunidade de emprego, gerando uma nova realidade.

“É uma busca constante levar uma alternativa para que jovens, quando desinternados, possam ter uma perspectiva melhor de vida, outros caminhos que não sejam o crime. Isso só é possível através da educação e da oferta de oportunidades”, explicou o Mário César Freitas.

O presidente da Anac antecipou os frutos a serem colhidos com a parceria: “A partir de agora, a Anac e o ISE vão poder realizar cursos de formação e, em alguns momentos, técnicos profissionalizantes para jovens ingressarem no mercado de trabalho, contribuindo para a nossa sociedade”.

Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp

Fonte: Agência do Acre