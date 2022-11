Insegurança: Jovem é morto em frente à residência após retornar de padaria em Rio Branco

- Publicidade -

Mais um crime de execução ocorreu na cidade de Rio Branco logo nas primeiras horas da manhã deste domingo, 20, na rua Santa Inês, bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito da capital.

Era por volta das 07:30h, quando a vítima identificada por Mizael Oliveira da Silva, de 20 anos, saiu de sua residência para comprar pão, em um estabelecimento que fica próximo a sua casa, e na volta, quando retornava para sua residência, um homem se aproximou a pé, sacou uma pistola, disparando cerca de 7 tiros em direção á vítima, que ainda correu e entrou no quintal da casa, tentando se proteger do criminoso. Após disparar e ferir Mizael, o atirador correu e se evadiu do local.

Moradores que ouviram os disparos, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deslocou a viatura de suporte avançado para atender a ocorrência. Chegando no local, os paramédicos avaliaram o jovem, que não tinha mais nenhum sinal vital. Mizael Oliveira, foi decretado morto pelos socorristas da viatura (O1).

A polícia Militar esteve no local, onde isolou a área para os trabalhos da perícia da Polícia Técnica Científica, para em seguida, o rabecão do Instituto Médico Legal recolher o cadáver e encaminhar a sede do IML para dar continuidade aos procedimentos de necropsias e liberação do corpo.

Segundo informações, a morte do rapaz seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas, que se espalham pelos bairros. A briga entre os faccionados é por território, e já se arrasta desde 2016, quando estourou a guerra entre as siglas criminosas.