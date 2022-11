Inscrições abertas para oficina gratuita de introdução à música acreana urbana

- Publicidade -

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, em parceria com a Escola de Música do Acre – Emac, realiza nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro, das 15 horas às 17 horas, a oficina de Introdução à Musica Acreana Urbana, com o músico, poeta e compositor João Veras. As inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas.

A oficina faz um trajeto sonoro/auditivo/literário pela música urbana feira no Acre, da década de 1970 até hoje, ao mesmo tempo em que propõe pensar o que vem a ser essa música na sua relação/ condição com a colonialidade estética.

João Veras

João José Veras de Souza é músico, poeta e compositor acreano, Mestre em Direito e Doutor em Ciências Humanas pela UFSC.

Acreano de Rio Branco, escreveu os livros “Seringalidade – O estado da colonialidade na Amazônia”, e “Os condenados da Floresta” (Valer, 2017), suas músicas de invenção; “Uma experiência de criação sonora na Amazônia” (Nepan, 2019) e a “Audiência dos Mortos – sobre o colonialismo cultural no Acre” (Nepan, 2020).

Informações no setor de cultura do Sesc no Centro ou no telefone (68) 3302-1066.

[Ascom Fecomércio]