Inmet alerta sobre fortes chuvas e ventos intensos de até 100 km/h no Acre, nesta sexta-feira

- Publicidade -

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira, 11, todo Acre está sob alerta laranja, com a possibilidade de ventos fortes e chuvas intensas. Conforme o alerta, as chuvas previstas podem ter entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, e ventos intensos (60-100 km/h).

Ainda de acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Defesa Civil Municipal, em Rio Branco, alerta que o mês de novembro está sendo totalmente atípico em relação a anos anteriores, principalmente pelas poucas chuvas, cerca de 4.6 milímetros, no início do mês, apenas 2% do esperado para o período, o que fez com que diminuísse o número de ocorrências.

Instruções

Em caso de rajadas de vento, a orientação é que não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A Gazeta do Acre/Dell Pinheiro