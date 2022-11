Inflação em Rio Branco foi de 0,44% em outubro, diz IBGE

- Publicidade -

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, registrou aumento no mês de outubro em Rio Branco, ou seja, aumento de preços, de 0,44%, e encerrou uma sequência de queda que havia sido registrada nos meses de julho (0,96%), agosto (0,34% ) e setembro (0,09%).

Dados foram divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 29 de

setembro a 27 de outubro de 2022 com os preços vigentes no período de 30 de agosto a 28 de

setembro de 2022.

Ao todo são avaliados nove subgrupos que incluem: alimentação e bebidas; habitação; artigos de residência; vestuário; transportes; saúde e cuidados pessoais; despesas pessoais; educação e comunicação. Sendo que o maior recuo foi no de transportes e comunicação.

No ano, o IPCA acumula alta de 4,20% e nos últimos 12 meses, esse percentual chega 6,30% na capital acreana, de acordo com os dados.

A alta sentida na capital é um reflexo do que aconteceu em todo país que fechou o mês em 0,59%, o que também encerreou a sequência de três meses em deflação. No ano, o IPCA acumula alta de 4,70% e, nos últimos 12 meses, de 6,47%, abaixo dos 7,17% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2021, a taxa havia sido de 1,25%.

A Gazeta do Acre/Alcinete Gadelha