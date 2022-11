Incêndio de grandes proporções consome o Projac da Globo

- Publicidade -

Um incêndio atingiu uma área dos Estúdios Globo, conhecido no passado como Projac, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). As informações foram confirmadas à CNN pela assessoria de imprensa da emissora.

Segundo a Globo, estão sendo apuradas neste momento as dimensões, impactos e causas do incêndio. O fogo atingiu parte do cenário da novela “Todas as Flores”, uma produção original do Globoplay.

A Globo informa que não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local.

[CNN Brasil]