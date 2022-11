Imprudência no trânsito: Manobra proibida faz mais uma vítima de acidente em Rio Branco

- Publicidade -

Uma conversão proibida causou um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, 11, na Avenida Ceará, bairro Bosque, região de central de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o veículo de cor branca, trafegava sentido bairro/centro, quando resolveu fazer uma manobra proibida para passar para a outra pista e retornar sentido centro, momento que um motociclista que trafegava no mesmo sentindo, tentava uma ultrapassagem para seguir viagem, quando se chocou na lateral do carro.

Gerlan Souza da Silva, de 31 anos, pilotava uma moto com carretinha e não teve tempo de frear, acontecendo a colisão na lateral do veículo. Na batida, o motoqueiro caiu ao solo, mas rapidamente ficou em pé, somente assustado com o corrido.

O condutor do veículo, desceu do carro, olhou se a colisão teria causado algum dano ao veículo, em seguida, retornou ao automóvel e saiu queimando pneus, sem prestar socorro a vítima.

Como o acidente foi próximo á base do Samu, os socorristas logo chegaram para prestar os atendimentos necessários a vítima. Aparentemente não se tratava de algo sério, mas no decorrer do atendimento, o motociclista começou a sentir muitas dores no tórax, precisando ser encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O Art. 207 do Código de Trânsito Brasileiro diz:

Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização:

Infração – grave;

Penalidade – multa.