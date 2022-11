Imprensa diz que mísseis russos mataram 2 na Polônia, membro da Otan

- Publicidade -

Veículos de imprensa poloneses, como a Rádio Zet, informam que mísseis atingiram uma fazenda no país, perto da fronteira com a Ucrânia, e mataram dois poloneses nesta terça-feira (15/11). Ainda de acordo com a imprensa da Polônia, o governo do país acredita que os mísseis foram lançados pela Rússia e erraram o alvo.

O primeiro-ministro e o presidente da Polônia convocaram uma reunião de emergência do conselho de segurança do país e ainda não se posicionaram oficialmente.

A Polônia é um país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), organização militar integrada pelos Estados Unidos e que sempre ameaçou responder militarmente se fosse atacada pelos russos.

Um alto funcionário da inteligência dos EUA confirmou para a agência de notícias Associated Press que mísseis russos atingiram a zona rural de Przewodów, uma cidade polonesa perto da fronteira com a Ucrânia. Imagens publicadas pela imprensa local mostram o que seria o resultado de uma das explosões.

Desde segunda (14/11), a Rússia está intensificando sua ofensiva e lançando uma série de ataques aéreos a alvos na Ucrânia.

Os russos ainda não se manifestaram sobre o incidente polonês, assim como a Otan.

Metrópoles