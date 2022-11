Igarapé Preto: após problema de drenagem, Prefeitura e Governo mandam equipes técnicas para o local

- Publicidade -

As fortes chuvas desta terça, 15 causaram danos consideráveis nas obras de drenagem do balneário Igarapé Preto, na AC 405. O resultado foi um grande acúmulo de uma água lamacenta naquele trecho do igarapé.

Compreensivelmente, a população de Cruzeiro do Sul preocupa-se com o principal balneário público e um dos principais cartões postais da cidade.

Na tarde desta quarta, 16, os engenheiros da secretaria municipal de obras, do Deracre e da empresa que executa a obra de duplicação da rodovia AC 405 estiveram visitando o local para avaliar os danos e propor uma solução o mais breve possível.

A causa apontada pela equipe técnica foi que houve o rompimento de uma tubulação de drenagem construída na administração passada, causada sobretudo, pelo aumento do nível de água.

“Estamos aqui juntamente com o pessoal do Deracre e da empresa que está construindo a rodovia para unir forças para trocar a tubulação rompida e dar vazão à água. Com a pavimentação aumenta o acúmulo de água e as caixas de captação não foram suficientes”, explicou Josinaldo Batista, secretário municipal de obras.

A respeito dos estudos de impacto ambiental necessários para a duplicação da rodovia, a equipe técnica avalia que os danos foram maiores pelo fato de obra ainda estar em execução e que quando for concluída, com todos os aspectos de proteção ambiental como drenagem e gramado, esse impacto será minimizado.

“Estamos aqui fazendo uma avaliação técnica em parceria com a prefeitura e buscando também estas soluções em parceria. Sabemos que a drenagem que rompeu foi construída na gestão passada, mas nosso objetivo aqui não é apontar culpados, mas sim buscar soluções em parceria”, disse Mauri Barbosa, gerente regional do Deracre no Juruá.

“O objetivo é buscar uma solução o mais breve possível, e nessa parceria com o Deracre temos certeza que iremos solucionar rapidamente esse problema da tubulação”, concluiu Josinaldo Batista.

Devido à importância do que representa o igarapé preto para Cruzeiro do Sul, a gestão municipal prontamente passou a buscar uma solução em parceria com o governo do estado que rapidamente atendeu à solicitação do prefeito Zequinha.

“Aqui no Juruá os desafios são vencidos assim: governo e prefeitura juntos. Com esta parceria, se torna muito mais fácil e mais rápido dar as respostas que a população busca e que nossa cidade merece”, disse o prefeito Zequinha Lima.

Acre News