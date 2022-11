Ifac oferta mais de 1,4 mil vagas para cursos técnicos

- Publicidade -

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abre inscrições, a partir desta terça-feira, 8, para o Processo Seletivo 2023/1 de cursos técnicos integrados e subsequentes. Estão sendo ofertadas 1.425 vagas para os campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

As vagas para os cursos integrados são destinadas para estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e irão iniciar o Ensino Médio em 2023. Já os cursos subsequentes são destinados para as pessoas que já finalizaram o Ensino Médio, mas desejam realizar um novo curso e se aprimorar para o mercado de trabalho.

Clique e se inscreve gratuitamente

https://selecoes.ifac.edu.br/

Conforme edital, as inscrições são gratuitas e seguem até o dia 26 de dezembro. A seleção de novos alunos será realizada por meio da análise de notas, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Edital – Cursos Técnicos Integrados: https://editais. ifac.edu.br/categoria/edital/ arquivos/657/

Edital – Cursos Técnicos Subsequentes: https://editais. ifac.edu.br/categoria/edital/ arquivos/658/

Edital Complementar – Cursos Técnicos Subsequentes: https://editais. ifac.edu.br/edital/ visualizacao/4345/

Cursos Técnicos Integrados

Destinados para estudantes que já concluíram o Ensino Fundamental, a modalidade integrado contempla cursos que serão realizados em conjunto com o Ensino Médio. Ou seja, o estudante aprovado para a vaga, além de cursar as disciplinas previstas para o Ensino Médio, também terá a oportunidade de realizar um curso técnico de sua escolha. Para concorrer às vagas, o estudante deve ter, no máximo, 17 anos até a data da matrícula.

Também nesta seletiva, o Ifac está ofertando vagas para pessoas com idade mínima de 18 anos e que não tenham concluído o Ensino Médio. Nesse caso, as vagas contemplam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Confira abaixo os cursos técnicos integrados ofertados:

Campus Baixada do Sol:

Alimentos (40 vagas)

Recursos Pesqueiros (40 vagas)

Campus Cruzeiro do Sul:

Agropecuária (70 vagas – matutino; 35 vagas – vespertino)

Meio Ambiente (70 vagas – matutino; 35 vagas – vespertino)

Campus Rio Branco:

Edificações (70 vagas)

Informática para Internet (70 vagas)

Redes de Computadores (35 vagas)

Campus Sena Madureira:

Informática (40 vagas)

Agropecuária (40 vagas)

Administração (40 vagas)

Campus Tarauacá:

Administração (40 vagas)

Agricultura (40 vagas)

Florestas (40 vagas)

Campus Xapuri:

Alimentos (40 vagas)

Agropecuária (40 vagas)

Biotecnologia (40 vagas)

Alimentos – EJA (40 vagas)

Cursos Técnicos Subsequentes

Com foco em estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio, os cursos técnicos subsequentes são formações de curta duração e com foco no mercado de trabalho.

Confira abaixo os cursos técnicos subsequentes ofertados:

Campus Baixada do Sol:

Agroecologia (40 vagas)

Agropecuária (40 vagas)

Zootecnia (40 vagas)

Campus Cruzeiro do Sul:

Recursos Pesqueiros (40 vagas)

Zootecnia (40 vagas)

Campus Rio Branco:

Segurança do Trabalho (40 vagas)

Administração (80 vagas)

Recursos Humanos (80 vagas)

Campus Sena Madureira:

Técnico em Administração (40 vagas)

Campus Tarauacá:

Administração (40 vagas)

Campus Xapuri:

Alimentos (40 vagas)

Agropecuária (40 vagas)

Assessoria