Idoso morre com a esposa após se recusar a deixá-la sozinha durante incêndio

Um incêndio registrado na quinta-feira (10) nos Estados Unidos terminou em tragédia, com um casal de idosos mortos. Kenneth e Phyllis Zerr, ambos de 84 anos, morreram dentro da casa onde viviam.

De acordo com a mídia local, Phyllis sofreu uma queda no banheiro e Kenneth não conseguia levantá-la, então decidiu ficar com ela no local e os dois morreram juntos.

“Ele preferiu ficar com ela do que salvar sua própria vida”, disse a neta Ashley Kozlowski. Segundo a perícia, o fogo começou em um eletrodoméstico no porão da residência.

Em seguida, as chamas se alastraram e invadiram o piso superior da casa e rapidamente chegaram aos quartos do imóvel.

Os bombeiros foram até o local, mas quando subiram as escadas para ter acesso ao casal, a estrutura começou a desabar e os idosos ficaram presos e ambos morreram no local. O casal celebrou recentemente o 63º aniversário de casamento.