Idoso mata ex-companheira com tiro no peito e acaba preso

Um idoso de 66 anos foi preso suspeito de matar a ex-companheira, de 64, com um tiro no peito em Frutal, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (15). Desde a noite de segunda (14), ele ficou indo em vários pontos da cidade com um motorista de aplicativo. Após o crime ele fugiu, mas acabou sendo localizado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista, que transportava o suspeito, foi encontrado bastante nervoso. Em conversa com os militares, ele revelou o crime dizendo que, por volta das 19h, buscou o idoso em um bar e o levou até a casa de uma filha.

O idoso havia alegado que iria viajar a Goiânia e queria se despedir da familiar. Na sequência, foi até um supermercado, comprou um fardo de cerveja e pediu para ser levado até uma fazenda, onde ficaram por duas horas e o passageiro ficou embriagado.

O motorista contou que o idoso apareceu, de repente, com três espingardas e ordenou que fosse levado até Frutal. Num primeiro momento, o condutor negou, porém foi ameaçado de morte. Assim que chegou até o endereço solicitado, o idoso deu um tiro no peito da ex-companheira e fugiu.

Quando os militares chegaram no endereço encontraram a vítima caída próxima da sala. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito. Durante patrulhamento, o suspeito foi localizado e confessou a autoria do crime. Ele falou que conversou a ex pelo telefone e que teria ouvido “muita coisa que não deveria” e, por isso, decidiu matá-la.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão de Frutal. O corpo da idosa foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).