Idosa é agredida pela ex-nora inconformada com a separação

As agressões contra uma idosa de 64 anos aconteceram nesta segunda-feira (07) em frente a um comércio no bairro Cidade Nova, na zona Sul de Porto Velho (RO).

A vítima acionou a Policia Militar e registrou ocorrência de agressão contra a ex-nora que não se conforma com a separação.

Segundo a idosa, ela ao chegar no mercado foi surpreendida pela acusada que a agrediu e depois fugiu do local.

“Meu filho teve um relacionamento conturbado com a ex-companheira dele e ela me acusa de ser a culpada disso. Hoje eu estava no mercado quando ela me puxou pelos cabelos e me jogou no chão, me machucou nos cotovelos e pernas”, disse a idosa.

O crime de lesão corporal foi registrado na Delegacia de Polícia Civil que irá seguir na apuração dos fatos.