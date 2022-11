Hospital e Maternidade de Tarauacá passam por inspeções conjuntas

- Publicidade -

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá, realizou nesta quinta-feira, 17, uma inspeção com a equipe técnica do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC), no Hospital Geral e na Maternidade do Município de Tarauacá.

O objetivo da inspeção, que teve à frente o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, foi verificar a suficiência de insumos hospitalares, novos equipamentos adquiridos, funcionalidade da classificação de risco na unidade e estrutura física hospitalar, além da disponibilidade de recursos humanos (técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos).

Na oportunidade, foi dado especial destaque para as condições do Centro Cirúrgico onde serão realizadas cerca de 18 cirurgias de laqueadura nos próximos dias, de 18 a 20 de novembro, e que fazem parte do planejamento familiar, que tem sido cobrado pelo Ministério Público com ações por parte da Atenção Básica, com triagem, cadastros e preparação das pacientes, quanto por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), com o fornecimento de médicos especialistas e avaliação pré-cirúrgica de ambulatório.

A inspeção contou com a participação da presidente do CRM, Leuda Dávalos, e do vice-presidente, Alan Ariel, e se estendeu em reunião com o diretor-geral do hospital, Francisco Assis de Araújo Sampaio, a fim de tratar sobre a reforma e ampliação do nosocômio, com a construção de uma Central de Partos Normais (CPN) dentro de uma ala obstétrica.

“A previsão é que com a ampliação da estrutura do Hospital e construção da ala obstétrica, a capacidade de atendimento passe de 42 para cerca de 90 leitos, o que oportunizará ainda mais comodidade às gestantes e parturientes de Tarauacá. Na oportunidade, já fomos informados de que o hospital receberá um novo aparelho portátil de Raio X, o que implicará em maior qualidade nos atendimentos à sociedade”, destacou o promotor.

Agência de Noticias do MPAC

Texto: Marcelina Freire