Homem tem mal súbito e desaparece nas águas do Rio Purus; Bombeiros de Sena iniciam buscas

Por voltas das 18 horas de ontem a ocorrência foi registrada no Corpo de Bombeiros de Sena Madureira. “Diante das informações, preparamos a nossa equipe e hoje estamos nos destacando pra lá para realizarmos as buscas”, confirmou o sargento C. Queiroz.

O desaparecimento do ribeirinho se deu na altura do seringal Campo Grande. Sua família está muito abalada nesse momento.

Esse é o segundo caso de afogamento registrado em menos de um mês no Rio purus. Há dias, outro morador sumiu nas águas, na comunidade São José, e até hoje o corpo não foi encontrado.

