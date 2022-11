Homem que manteve criança refém por mais de 15 horas é solto pela Justiça

- Publicidade -

A Justiça decidiu pela soltura de Leandro Mendes Pereira, de 39 anos. O homem manteve em cárcere privado o ex-enteado, de 7, e o amigo da ex-companheira, de 23, em setembro deste ano no bairro São Pedro, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Mendes chegou a ser alvejado com um tiro de sniper entre o nariz e o olho após as negociações com ele para liberar os reféns não avançarem.

A anulação da prisão, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), aconteceu no início do mês. “Leandro Mendes Pereira foi liberado do Presídio de Ribeirão das Neves II (Inspetor José Martinho Drummond) em 04/11/2022, por revogação da prisão preventiva”, explicou em nota.

O homem chegou a ser indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais pelos crimes de sequestro/cárcere privado qualificado, por envolver vítima menor de 18 anos, e invasão de domicílio. Mendes ficou hospitalizado no Hospital João XXIII e devido ao estado clínico não foi interrogado pelas autoridades policiais.

O TEMPO procurou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) questionando o que motivou a revogação. “Informamos que o processo do sequestrador Leandro Mendes Pereira foi para a 3ª Vara de Violência Doméstica. Estando nesta vara especializada, o processo passa a correr em segredo de Justiça por se tratar de violência doméstica; portanto não temos acesso ao conteúdo dos andamentos processuais”, esclareceu.

Sequestro

O sequestro durou mais de 15 horas, entre a noite de 21 de setembro e a manhã do dia 22. Mendes foi à casa da ex-companheira e rendeu o filho dela e o amigo dela. A mulher conseguiu escapar. Insatisfação com o fim do relacionamento teria motivado o cárcere privado, segundo informado na época.