Homem morre e 9 pessoas ficam feridas em show de Nattanzinho e Xand

De acordo com o G1, uma briga teria se iniciado às 2h e terminou com os disparos. O homem que morreu foi encontrado com uma arma na cintura e outra ao lado do corpo.

Nattanzinho explicou que o tiroteio aconteceu antes dele subir ao palco. “Eu nem subi no palco, foi antes de subir no palco, já ouvi o tiroteio. Se Deus quiser vai estar todo mundo bem. Ainda estou aqui conversando com o pessoal para saber o que realmente aconteceu. Tomara que ninguém saia machucado”, disse o dono do hit Tem Cabaré Esta Noite.