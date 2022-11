Homem mata a ex-mulher com presilha de cabelo e foge com a filha de 2 anos

- Publicidade -

Angélica Gomes da Silva, 31, foi morta na sua residência, com uma presilha de cabelo, nesta segunda-feira (14) na rua Douradoquara, bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O suspeito do crime é seu ex-marido.

De acordo com a polícia, por volta das 8h15, eles foram acionados para uma ocorrência em uma residência. No local, encontraram a vítima com várias perfurações, provocadas pelo objeto afiado, na região das costas e mão.

Segundo informações de vizinhos, o ex-marido da vítima foi visto com a filha, de 2 anos e 7 meses, em um ponto de ônibus, perto da casa onde o crime ocorreu.

Ao analisar o local, os agentes encontraram uma presilha de cabelo com marcas de sangue, que teria sido usado para cometer o crime. Ainda segundo a polícia, Angélica tinha uma medida protetiva contra o homem por violência doméstica.

Os policiais chegaram a realizar rondas pela região, mas não conseguiram localizar o homem, nem a criança. Mais tarde, uma ex-mulher dele, entregou a menina aos agentes. Ela disse que o suspeito deixou a criança com ela e fugiu.

De acordo com o repórter Bernardo Armani, da Record TV, essa ex-mulher do suspeito seria a última pessoa que teve contato com ele. A polícia deve acolher o pedido de prisão contra ele, que se torna oficialmente foragido, caso não seja localizado.

A criança está na delegacia e, devido à falta de parentes próximos, deve ser encaminhada ao conselho tutelar ou até mesmo a um abrigo para receber os cuidados necessários. O caso foi registrado no 69º Distrito de Polícia – DP (Teotônio Vilela).