Homem é suspeito de matar irmã por herança do pai em sítio

Um homem é suspeito de ter matado a própria irmã após uma discussão sobre a herança deixada pelo pai dos dois. A estudante de direito Fernanda da Silva Pereira, 23, teria ido acompanhada de um tio ao sítio em que o familiar morava, em Guarapari (ES), para conversar sobre a partilha de bens.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, durante a discussão, o suspeito teria entrado na casa, que pertencia ao pai, e saiu com uma arma, atirando várias vezes contra a irmã e o homem que a acompanhava. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. O tio da vítima continua internado.

O crime aconteceu em 5 de novembro. O suspeito teve a prisão temporária expedida pela Justiça pouco depois, no dia 9, e é considerado foragido. Segundo o delegado Franco Malini, que lidera a investigação, ele foi notificado sobre o mandado por seu advogado e teria concordado em se entregar na delegacia, mas não cumpriu o combinado.

“A jovem foi ao local com outros familiares para conversar com o irmão, que estava morando no local. Segundo as investigações, eles estão em processo de separação de bens pela morte do pai, e o sítio seria um desses bens, o que gerou uma briga”, declarou o delegado em nota enviada ao UOL.

O caso segue sob investigação da DHPP (Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa) de Guarapari e fazem buscas por Davison, que tem mais quatro irmãos.

O UOL busca contato com o advogado do suspeito para posicionamento. O espaço permanece aberto para manifestação.