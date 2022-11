Homem é preso suspeito de matar cadela com chave de fenda no interior do Acre

- Publicidade -

“Cadela foi atingida com uma chave de parafuso, andou alguns metros e morreu em frente ao prédio da Prefeitura de Porto Acre. Suspeito foi preso por maus-tratos e levado para Delegado de Flagrantes de Rio Branco (Defla).”

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Porto Acre, interior do estado, suspeito de matar uma cadela, sem raça definida, com um golpe de chave de fenda. A equipe policial foi até o local após receber uma denúncia de maus-tratos de animais em uma oficina de bicicletas no Centro da cidade.

Ao chegar no local informado, os policiais acharam a cachorra morta em frente ao prédio da prefeitura. Os policiais foram até o denunciante e ouviram que um funcionária da oficina tinha jogado uma chave de fenda na cachorra.

Ferido, o animal andou alguns metros e caiu em frente à prefeitura. A equipe policial, então, foi até a oficina e conversaram com o suspeito. Ele alegou que a cachorra estava rasgando o saco de lixo e, para afastar o animal, acabou arremessando a ferramenta em direção ao lixo.

Contudo, afirmou que não sabia que tinha atingido e matado a cadela. Os policiais levaram o homem para a delegacia da cidade, juntamente com a testemunha, para esclarecer os fatos.

Ele recebeu voz de prisão por maus-tratos de animais e levado para a Delegacia de Flagrantes da capital acreana (Defla), onde foi feito todo procedimento e o suspeito encaminhado para audiência de custódia. O caso ocorreu na última sexta-feira (4).

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.