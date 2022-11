Homem é preso suspeito de matar a companheira com ajuda de amigo e dormir ao lado do corpo dela

Um homem foi preso suspeito de matar a companheira com a ajuda de um amigo, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a dormir ao lado do corpo da mulher após o crime. O amigo do jovem, também suspeito do homicídio, não foi preso até a tarde desta terça-feira (15), uma vez que não foi possível realizar o flagrante.