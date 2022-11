Homem é preso por abusar adolescente no interior do AM

- Publicidade -

Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (17) por estuprar uma adolescente em 2020. O caso aconteceu em Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus). Na época do crime, a vítima tinha 13 anos.

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, o mandado de prisão foi expedido pela juíza Tânia Mara Granito, titular da Comarca de Itapiranga, após representação do promotor de Justiça, Daniel Amazonas, do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que descobriu no curso do processo que o autor estava coagindo a vítima e pedindo para que ela mudasse a versão de seu depoimento.

“Tomamos conhecimento sobre a ordem judicial em nome do suspeito. Com base nisso, iniciamos as diligências e localizamos o homem em seu local de trabalho, no bairro Gilberto Mestrinho”, contou Nogueira.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.