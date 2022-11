Homem é morto a tiros e mulher é baleada em bar por criminosos de bicicleta

“Alguns tiros atingiram ele e outros as paredes do bar. Uma das mulheres que estava com Tomé foi baleada. Ela foi socorrida e levada para um hospital”, afirmou o subtenente José Cavalcante, do 13º Batalhão da Polícia Militar.

Os autores do crime ainda não foram identificados. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).