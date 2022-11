Homem é baleado após esfaquear a própria tia, de 74 anos, nas costas durante discussão

- Publicidade -

Um homem de 44 anos levou um tiro no abdômen após esfaquear a própria tia nas costas na noite desta quarta-feira (09), em Dourados, cidade a 229 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na Rua General Câmara, no Bairro BNH.

De acordo com informações, a idosa levou uma facada nas costas dada pelo sobrinho durante uma discussão. O marido da idosa, então, de posse de uma arma, efetuou um tiro contra o homem de 44 anos, que foi atingido no abdômen,

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada. A idosa foi levada para atendimento no Hospital do Coração. Já o autor da facada atingido pelo disparo foi encaminhado ao Hospital da Vida. A Polícia Militar e Civil foram acionados.