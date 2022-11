Homem é alvejado a tiros em frente a distribuidora em Senador Guiomard e morre no hospital

- Publicidade -

Um homem identificado por Girlande Gomes da Silva, de 43 anos, foi ferido por disparos de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira, 17, no bairro São Francisco, rua São José, localizado no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Conforme informações de populares, “Gê” como era conhecido, estava em uma distribuidora, quando dois homens chegaram a pé no local, um deles sacou uma arma de fogo e atirou quatro vezes na direção da vítima. Três dos disparos acertou o corpo de Gilarde, que caiu ao solo, e os bandidos fugiram em seguida.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fica baseada no município, foi acionada, e de pronto, se deslocou até o local do crime, para prestar os primeiros atendimentos ao homem.

Após todos os procedimentos de socorros no local, a vítima foi encaminhada ao Hospital Ary Rodrigues, onde chegou em estado gravíssimo e morreu logo em seguida, antes mesmo de dar entrada no centro cirúrgico da unidade de saúde.

Uma guarnição da Polícia Militar foi até o endereço da ocorrência, buscou informações, e saiu em diligência na região, procurando pistas dos criminosos, porém, até o fechamento dessa matéria, ninguém foi preso. O caso ficará a cargo dos agentes da Polícia Civil de Senador Guiomard/AC.