Homem assalta hamburgueria e prepara lanches antes de fugir com dinheiro; Veja vídeo

Um homem foi flagrado assaltando uma hamburgueira na cidade de São Paulo na noite de quarta-feira (2), mas antes de fugir com o dinheiro do caixa, ele prepara sanduíches e leva junto com os comparsas.

O assalto foi registrado pelas câmeras do circuito de segurança do estabelecimento e mostra três homens cometendo o crime. Eles entram na lanchonete e anunciam o assalto.

Um dos suspeitos se dirige até a parte de trás do balcão, enquanto um dos funcionários abre o caixa. Os outros dois homens observam a ação dentro da loja.

Após esvaziar o caixa, o suspeito que estava atrás do balcão termina de montar três lanches que estavam sendo preparados pelos funcionários quando o roubo foi anunciado. Os três suspeitos vão embora com os lanches e o dinheiro que foi roubado.

