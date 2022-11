Homem acusado de abusar de portadora de necessidades especiais é preso em Plácido de Castro

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 11, a Polícia Civil em Plácido de Castro, com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), prendeu F.S.P, de 56 anos de idade, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

O autor teve a prisão temporária decreta após representação da Polícia Judiciária.

Conforme apurado no inquérito policial, no dia 05/11/2022, F.S.P invadiu uma residência em Plácido de Castro e estuprou uma pessoa portadora de necessidades especiais.

Logo após o crime, um vídeo da mãe da vítima, clamando por ajuda, começou a circular em redes sociais. No vídeo, os relatos da mãe da vítima acerca dos abusos são evidentes e a pratica criminosa se deu de forma reiterada.

Ao tomar conhecimento do referido vídeo, a Polícia Judiciária tomou todas as medidas pertinentes, o que resultou na rápida prisão do autor.

O preso foi conduzido à Delegacia Geral do município e em seguida transferido para o presídio ficando à disposição da justiça.

[Ascom/PCAC]