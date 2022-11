Heptacampeão brasileiro de Kung Fu diz que mulheres são mais centradas e disciplinadas para aprender a arte

- Publicidade -

Nesta quinta-feira, 10, os convidados do podcast Conversa Franca, que foi ao ar através do Canal 9.1 TVA, foram os atletas Adgeferson Diniz, heptacampeão brasileiro, e o preparador físico e também professor Francisco Macário. O professor de Kung Fu Adgeferson Muniz que é detentor de 7 títulos brasileiros, um pan-americano e um mundial na Itália, contou como é trabalhar em um CT onde 80% do seus alunos são mulheres.

“As mulheres são muito determinadas e eu acho que você que conhece muito bem as mulheres sabe que as mulheres quando se põem a fazer alguma coisa, faz muito bem feito, e não tem ninguém que impeça. As minhas mulheres que treinam comigo são show de bola e são bem determinadas. Elas realmente são bem diferenciadas. Mas eu acho que o que conta muito hoje não é só a mulher ser bonita, é a pessoa treinar certo com a didática certa para poder fazer o movimento correto, e a mulher é bem mais disciplinada e com certeza ela consegue ter um desenvolvimento mais rápido, porque ela é mais focada, já o homem desiste mais rápido”, disse o professor.

O CT Pitbull também atende pessoas de todas as idades, homens, mulheres, idosos, jovens e crianças a partir de 4 anos. Adgeferson também trabalha com crianças especiais, onde durante o podcast comentou ter alunos autistas no CT treinando Kung Fu.

“É um dos nossos diferenciais também no CT Pitbull é que nós também atendemos crianças que têm autismo. Nós temos crianças que treinam boxe chinês, temos crianças que treinam apenas o boxe mesmo e isso é muito gratificante. A gente faz esse trabalho e também poder falar um pouco sobre isso. Tem muita gente que exclui e não quer trabalhar com a pessoa que tem autismo”, disse o heptacampeão brasileiro Adgeferson. Assista a este e outros assuntos em nosso canal do YouTube.

Por Willamis Franca