Henrique e Juliano homenageiam Marília Mendonça em gravação nos EUA

- Publicidade -

Henrique e Juliano encheram a Times Square, em Nova Iorque (EUA), para a gravação da segunda parte do novo DVD da dupla — que teve a primeira parte filmada em Brasília — neste sábado (19/11). Entre as canções da noite, uma foi especial em homenagem à Marília Mendonça, que era amiga pessoal dos dois e morreu em um acidente de avião em novembro de 2021: Senti Saudade de Você.

“Senti saudade de você” A música que Henrique e Juliano gravaram em homenagem à Marília. pic.twitter.com/sGlgqx34Wt — Versinho (@VSertanejo) November 19, 2022

Antes de cantar a letra, os sertanejos fizeram um discurso para lembrar a cantora. “Essa música agora que a gente vai fazer retrata a história de todas as pessoas que já perderam alguém importante na vida. Vira e mexe a gente se vê tendo que administrar esse sentimento chamado saudade dentro do coração da gente, e essa música fala que existem pelo menos três maneiras de se lidar com ele”, começaram.