Guerra na Ucrânia: retirada das tropas russas de Kherson significa ‘Humilhação para Putin’

Graças aos mísseis HIMARS fabricados nos EUA, as tropas ucranianas também conseguiram destruir as pontes que ligam as duas margens do rio Dnipro, o que cortou o fornecimento de munições e suprimentos para os soldados russos.

“As tropas russas em Kherson morreriam de fome se ficassem lá por mais tempo”, diz Goryanov, para quem a retirada “era inevitável e apenas uma questão de tempo”.

No entanto, como explica o enviado especial da BBC à Ucrânia, Jeremy Bowen, também é possível que, militarmente falando, essa retirada seja a “coisa mais sensata que os russos fizeram desde o início da guerra”.

Ao deixar sua posição no oeste da cidade, que já estava se tornando insustentável, para se reorganizar do outro lado do rio, os russos podem ter complicado uma eventual ofensiva ucraniana, diz Bowen.

A margem leste do Dnipro está sendo fortificada desde a barragem de Nova Kakhovka até o Mar Negro, como mostram imagens de satélite — as quais revelam também que as tropas russas cavaram mais de 160 quilômetros de defesas ao longo do rio,

A Rússia também estaria construindo bunkers de concreto para defender essa margem do rio.

A imprensa ucraniana comparou essas fortificações à “Muralha do Atlântico”, criada pelos nazistas para tentar impedir os desembarques aliados durante a 2ª Guerra Mundial.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse que a Rússia está sob pressão e afirmou que a retirada russa é “mais uma vitória” para os ucranianos.