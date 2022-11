Grupo que aplicava “golpe do motoboy” em idosos é preso em quarto de hotel

- Publicidade -

Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusados de aplicar o “golpe do motoboy” em idosos da capital. Segundo as investigações, os criminosos se passavam por funcionários de bancos para obter dados dos clientes e, em seguida, informavam que motociclistas iriam recolher cartões supostamente clonados.

As prisões ocorreram na noite desta quinta-feira (17/11), enquanto os golpistas estavam em um quarto de hotel, em Taguatinga. No local, os investigadores da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) apreenderam 27 máquinas de cartão e dezenas de cartões de vítimas.

O grupo criminoso entrou na mira da polícia após conseguir obter R$ 5 mil de um idoso, morador do Lago Sul. Com os dados dos cartões apreendidos, foi possível identificar que, apenas na quinta-feira (17/11), os criminosos fizeram outras 4 vítimas, todas idosas. Os indiciados vão responder pelo crime de estelionato, que tem pena máxima de 8 anos.

Correio Braziliense