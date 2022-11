Grupo promove corrida de rua solidária em alusão ao Novembro Azul

- Publicidade -

No próximo domingo (20), a partir das 5H20 minutos, centenas de pessoas de diferentes idades vão está correndo no asfalto por duas boas causas: divulgar a importância da prevenção do câncer de próstata e arrecadar alimentos para famílias em situação de risco social.

O evento é organizado pelo grupo de corrida, Longão de Elite, composto por homens e mulheres que adotaram a corrida como instrumento para realizar ações solidárias.

Com três anos de existência, completados no último mês de julho, o grupo prepara a 9ª corrida solidária do ano, tendo como tema o novembro azul.

“Pra pessoa participar basta escolher a distância que deseja correr, fazer a inscrição no link, e no dia levar o kg de alimento é algo para partilhamos no café. Em outubro arrecadamos mais de 500 brinquedos que foram entregues para grupos que ajudam famílias carentes”, explica Fran Nobre, uma das responsáveis pelo grupo.

Ela lembra, porém, que para a corrida de domingo as inscrições já estão encerradas. Os inscritos irão percorrer distâncias de 5km, 10km e 21 km, com saída e largada no quiosque do coco, no Parque Tucumã.

Acre News