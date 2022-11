Grupo é preso em flagrante em posse de mais de 3 kg de drogas, armas, munições e dinheiro na parte alta da cidade de Rio Branco

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira, dia 03 de novembro de 2022, a Polícia Civil, por meio das Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP e de Combate às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, sob a coordenação do Delegado Alcino Loureiro, deu cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão e prisão preventiva, em alvos localizados nos Bairros Raimundo Melo e Alto Alegre.

A ação resultou na prisão, em flagrante, de D. S. O., A. P. B. B., C. B. B. e K. E. M. dos S., após serem flagrados na posse de 1 (um) revólver calibre 32. com seis munições, 1 (uma) pistola calibre 38.0, com 11 munições e numeração raspada, além de 3 kg de pasta base de cocaína, mais de 500 gramas de maconha e insumos para preparação e embalagem.

Além das armas, o quarteto foi flagrado com R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e uma motocicleta apontada pela investigação que estava sendo utilizada para facilitar a logística do crime de tráfico de drogas.

Os conduzidos, presos em flagrante, além de manter intenso envolvimento com organização criminosa, também já estavam sendo investigados por tráfico de drogas e homicídios na capital do Acre.

A ação policial foi pontual e estratégica, seja para corroborar a hipóteses criminais em andamento e viabilizar a produção de provas em crimes contra vida, mas, sobretudo, para a retirada de armas de fogo das mãos da criminalidade e contribuir para a queda nos índices de crimes contra a vida.

Os presos foram conduzidos a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ascom/PCAC