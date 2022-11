Gratuito: Escola de Música do Acre promove curso vocal para a comunidade artística

- Publicidade -

Com o objetivo de fomentar as atividades musicais de artistas e demais membros da comunidade, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), por meio da Escola de Música do Acre (Emac), promove aulas de canto e montagem de grupo vocal.

Tal formação tem como público-alvo os cantores que atuam no cenário musical, ativistas culturais, profissionais das áreas de artes e recreação, acadêmicos, assim como os amantes pelo ato de cantar.

O projeto de extensão é gratuito e está sendo ministrado pela docente da Emac, Mariana Ravena Araújo, licenciada em Música pela Universidade Federal do Acre (Ufac), especializada em Canto e Educação Musical.

“Um dos focos do curso está nessa aproximação da nossa instituição com artistas acreanos, compartilhando experiências, repassando conceitos musicais, técnicas de respiração e canto, seja de forma individual ou coletiva, além preparar um repertório para futuras apresentações com o grupo vocal da Emac”, relata a docente.

O curso é promovido todas as quintas-feiras, das 8h às 10h e segue até o final de janeiro. Os interessados em participar devem comparecer na próxima semana, especificamente no dia 10, prazo final para participar da formação, e preencher a ficha de inscrição, detalhando suas informações básicas, como número do RG, CPF e endereço domiciliar.

Uma das participantes é a microempreendedora Rayna Lima, de 33 anos. Cantora de Pop/Rock e Heavy Metal nas horas vagas, ela viu no grupo vocal da Emac, uma oportunidade para ganhar novos conhecimentos e voltar aos palcos com mais frequência.

“Tudo o que eu estava precisando era um incentivo, e aqui na Emac eu me animei novamente, reencontrei amigos. Estou construindo novas amizades e, em breve, estaremos nos palcos, fazendo o que mais gostamos, que é cantar”, disse a vocalista.

A Escola de Música do Acre está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, ao lado da Escola Estadual Raimundo Gomes. Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, entre em contato com a Emac pelo número telefônico: 3229-4918 , que também recebe mensagens pelo aplicativo WhatsApp.

Agência Acre