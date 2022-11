Granada é lançada de drone ucraniano no colo de soldado russo; assista ao vídeo

Um vídeo divulgado pela mídia russa no último domingo (6) mostra imagens de um soldado do país ao arremessar para longe duas granadas, depois que os artefatos foram lançados de um drone ucraniano. Um dos explosivos, inclusive, cai no colo do militar.

De acordo com o portal britânico The Telegraph, o vídeo foi feito em março, a partir de um veículo aéreo não tripulado de Kiev, mas só foi divulgado oito meses depois.

As imagens mostram o soldado russo em posição fetal em uma trincheira, na região de Kharkiv. A primeira granada cai nas costas do militar, que rapidamente arremessa o artefato para longe, que explode a poucos metros de onde ele está.

Em seguida, o soldado russo corre por dentro da trincheira e deita-se novamente. Uma nova granada é lançada, e dessa vez cai no colo do militar. Uma terceira bomba é jogada no russo, mas não cai perto dele.

Apesar de o militar não aparentar estar ferido, as roupas dele estavam rasgadas na filmagem. Não há informações se o soldado continua no front até os dias de hoje.

A imprensa russa, por sua vez, tem usado o vídeo para mostrar a valentia dos soldados do país e ressaltar a força dos militares de Moscou que estão na guerra da Ucrânia.

R7 Notícias