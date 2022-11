Governo transfere folga de Tratado de Petrópolis para dia 14 de novembro e AC tem mais um feriado prolongado

“Transferir, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, a comemoração do Feriado Estadual de Tratado de Petrópolis, do dia 17 de novembro de 2022, quinta-feira, para o dia 14 de novembro de 2022, segunda-feira. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”, destaca o documento.

Judiciário também folga

Ainda em outubro, o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) já havia publicado uma portaria com a mesma determinação. De acordo com a portaria, o atendimento das demandas emergenciais, no âmbito do primeiro e segundo graus, ocorrerá em regime de plantão, conforme escala a ser definida pelos setores competentes.