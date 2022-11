Governo fortalece parceria com municípios e amplia número de laboratórios e salas de coletas de exames

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio da equipe da Divisão de Organização de Apoio Diagnóstico (Divoad), da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), se reuniu nesta quinta-feira, 4, com os responsáveis técnicos dos laboratórios de análises clínicas implantados na atual gestão. O objetivo é manter o diálogo ativo e fortalecido sobre as unidades.

Desde 2021, o governo vem investindo na ampliação dos laboratórios de análises clínicas, além da implantação de salas de coletas em municípios estratégicos das três regionais de Saúde do estado: Alto Acre, Baixo Acre e Juruá/Tarauacá/Envira.

“É com árduo trabalho, empenho e união de todos que estamos conseguindo avançar com a Saúde do Acre. Nosso objetivo é garantir assistência de qualidade e em todas as especialidades aos nossos acreanos”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

Já foram inaugurados novos laboratórios em Rio Branco, um na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, estruturado e ampliado o laboratório da Policlínica do Tucumã e também foi inaugurada a nova estrutura laboratorial do Hospital da Criança no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Somado a isso, salas de coletas foram entregues em Vila Campinas, Rio Branco, Sena Madureira e Bujari, e a parceria com o Departamento de Laboratórios Estaduais (Divilara) foi fortalecida para a disponibilização de comodatos de aparelhos avançados nas unidades com mais demandas.

A chefe da Divoad, Aglanair Ferreira, ressalta a importância da criação desta divisão, realizada na atual gestão: “A abertura de disponibilidade que a Sesacre dá aos responsáveis técnicos é de grande significado para a valorização desses profissionais”.

Fonte: Agência do Acre