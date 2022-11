Governo entrega à bancada federal propostas com iniciativas prioritárias para receber recursos via emendas ao Orçamento da União de 2023

- Publicidade -

Iniciativas abrangendo especialmente áreas como infraestrutura, segurança, agronegócio, educação e meio ambiente estão entre as propostas prioritárias do governo do Acre para o recebimento de recursos por meio de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2023.

As ações constam de documento entregue pelo chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Ricardo França, para integrantes da bancada de parlamentares federais do Acre, em reunião nesta terça-feira, 8, em Brasília. Além da versão impressa, o documento também foi encaminhado antecipadamente por meio virtual para cada senador e deputado federal do Estado.

“O governo está indicando aos parlamentares as obras e serviços prioritários para avançar no desenvolvimento econômico e social do estado e melhorar cada vez mais a vida da nossa população para os quais busca recursos via emendas ao Orçamento de 2023”, explicou o representante.

Ao apresentar um leque de propostas, esclareceu Ricardo França: “o governo busca contribuir para a tomada de decisão dos parlamentares, a quem cabe a decisão relativa às emendas”. A expectativa é de apoio. “A bancada se mostrou sensibilizada e acredito no apoio, a exemplo do trabalho de parceria como temos trabalhado nesses anos. O convívio com nossa bancada, quando se trata de Acre, é de união”, completou.

O documento

Intitulado Caderno de Propostas, o documento contém diversas ações que levam em conta as necessidades indicadas pelos órgãos do governo e tem por base o Planejamento Estratégico do Estado. Ele foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), juntamente com a Repac, e abrange os seguintes eixos: Cidadania e Segurança; Economia e Agronegócio; Gestão Institucional; Infraestrutura para o Desenvolvimento e Meio Ambiente. Ao todo, aponta a necessidade de R$ 476 milhões para a execução das iniciativas.

As propostas foram entregues para o coordenador em exercício da bancada, deputado federal e senador eleito, Alan Rick. Na reunião, Ricardo França foi acompanhado pelos secretários Edivan Maciel, de Produção e Agronegócio; Assubarnípal Mesquita, da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia; e Márcio Paiva, do Empreendedorismo e Turismo; além do diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes. Eles se reuniram na Repac, onde alinharam informações com o representante Ricardo França e reforçaram as reivindicações do governo, buscando conversar com cada parlamentar sobre suas respectivas áreas.

“Com o alinhamento de informações e a conversa com cada parlamentar, buscamos a melhor compreensão da necessidade das ações propostas, como as do empreendedorismo e turismo”, disse Márcio Paiva. “O objetivo é reforçar a importância dos projetos de apoio ao agronegócio e à agricultura familiar e sensibilizar mais ainda os senadores e deputados para a destinação de recursos para as ações de fortalecimento da nossa economia rural”, disse Edivan Maciel.

“Reforçar os esclarecimentos sobre as propostas como as de infraestrutura, tão necessários para o Estado, significa melhor compreensão e maiores chances de destinação de recursos pelos parlamentares”, resumiu Petrônio Antunes.

A Repac é o braço do governo do Acre na capital do Brasil e tem por objetivo defender os interesses da população acreana junto aos órgãos federais e organizações nacionais e internacionais.

Fonte: Agência do Acre