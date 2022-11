Governo e prefeitura devem trabalhar em conjunto para ornamentar Rio Branco no período natalino

- Publicidade -

Diferente de anos anteriores, prefeitura de Rio Branco e governo do Estado devem trabalhar juntos para ornamentar a cidade para o período natalino. As tratativas já tiveram início, principalmente para a definição de valores e execução, como ressaltou Jonathan Xavier Donadoni, secretário de Estado da Casa Civil do Acre.

“O governador já deu a ordem para que possamos trabalhar. A Casa Civil, a Secretaria Estadual de Turismo e a Fundação Elias Mansour, já estão trabalhando na parte da iluminação de Natal. Já temos uma licitação pronta, e estamos fechando o orçamento de quanto iremos gastar”, frisou o gestou.

O secretário municipal de Finanças, Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, falou sobre o que foi acertado com a Casa Civil do Estado.

“O governo também ficará com a parte pirotécnica de virada de ano, da parte festiva, que é uma parceria com a Fundação Garibaldi Brasil (FGV). A parte de ornamentação seguirá a mesma linha do ano passado. O Estado enfeitará a cidade em algumas áreas, e a gestão municipal faz os pontos principais, como a praça central, além de ampliar para outras avenidas”, disse.

Em 2021, a prefeitura da capital gastou mais de R$ 120 mil com enfeites natalinos, e que gerou polêmica pelas cor escolhida, o azul, ao invés do tradicional vermelho natalino.

A Gazeta do Acre/ Dell Pinheiro