Governo do Estado entrega radiocomunicadores para centros socioeducativos

O governo do Estado, por do Instituto Socioeducativo do Estado (ISE) e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), realizou nesta sexta-feira, 11 de novembro, em sua sede, a entrega de 50 rádios digitais para os diretores dos centros que integram o sistema.

Adquiridos por meio da fonte 100 e com tecnologia de ponta, os equipamentos possuem um grau elevado de segurança na comunicação policial, sendo os mesmos utilizados pelas polícias militar e civil. Eles evitam interceptações das mensagens por pessoas não autorizadas, bem como o compartilhamento e integração de dados, visando melhores resultados nos serviços prestados pelos agentes. Técnicos da Sejusp realizaram um treinamento com os servidores do instituto, para que os rádios sejam operados da melhor maneira.

O presidente do ISE, Mário César, explica que os rádios suprem a necessidade da melhoria dos serviços de comunicação nas unidades.

“Essa entrega de hoje é a mais significativa deste ano da área de segurança para o nosso sistema, um equipamento de ponta que está sendo entregue aos nossos diretores de unidades. São rádios importados, e o que há de melhor na tecnologia de radiocomunicação no Brasil”, destaca.

Paulo Cézar dos Santos, titular da Sejusp, destaca que a entrega é um marco na área da segurança, uma ação do governo do Estado, no sentido de promover a efetiva integração do Sistema Socioeducativo ao Sistema Estadual de Segurança Pública. Ele lembra que o governo integrou o ISE, de fato, com previsão constitucional, por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ao sistema, o que garantirá recursos futuros do fundo nacional. Ele destaca, ainda, a importância dos rádios para os profissionais.

“Esse equipamento valoriza o profissional e o integra a todo o sistema no sentido de que ele possa ser socorrido, ou ter o aporte necessário dos demais órgãos do sistema de segurança pública de forma emergencial em face a qualquer fato que ocorra no ambiente socioeducativo do nosso estado”, ressaltou.

Alessandra Viana, diretora do Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães, frisou a necessidade dos rádios para a segurança dos agentes.

“É questão até de sobrevivência porque temos diversas atividades, e o único meio de comunicação entre um agente e outro é o rádio. A distância dentro das unidades não é pequena, então ajuda com relação ao nosso tempo, já que podemos nos comunicar com outras pessoas dentro da unidade sem precisar ir até o local, facilitando, assim, nossa comunicação”, afirma a diretora.

