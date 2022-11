Governo do Acre realiza vistorias técnicas em obras da capital

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), realiza uma série de visitas técnicas a obras que estão em execução no estado. Nesta quinta-feira, 17, uma das equipes técnicas de engenharia vistoriou importantes intervenções realizadas em Rio Branco.

A ação de fiscalização passou pelas reformas do Museu dos Povos Acreanos, do Hospital do Câncer e do Setor de Nefrologia da Fundação Hospitalar (Fundhacre), além da construção de uma creche na Travessa Beija-Flor, via paralela à Estrada da Sobral, bem como pelas obras de urbanização no entorno dos igarapés Fidêncio, no bairro Placas-Ouricuri, e Fundo, na Nova Estação.

O chefe do Departamento de Obras da Seinfra, Denis Amorim, afirmou que “o governo vem promovendo diversas obras em todo o estado para desenvolver democraticamente todos os municípios, sendo necessário sempre fiscalizar cada serviço para que atenda as normas técnicas e ofereça mais dignidade à população”.

A reforma e ampliação do futuro Museu dos Povos Acreanos está em fase final. Já na creche, localizada na Sobral, são realizados os serviços de reparo da adutora, em parceria com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), para que o governo possa começar a erguer o prédio.

Na Fundhacre, a reforma e adequação do prédio está a todo vapor, para que os serviços sejam entregues até o fim do ano. A reforma e estruturação física do Hospital do Câncer vem sendo realizada pelo governo do Estado, visando garantir, em breve, qualidade no atendimento aos pacientes que realizam quimioterapia e utilizam os serviços de tomografia e radioterapia.

A urbanização do canal do Igarapé Fundo, no bairro Nova Estação, passa atualmente por macrodrenagem pluvial, para que o canal seja totalmente recuperado e garanta ao local maior acessibilidade para a população.

Nas obras de urbanização do canal Igarapé Fidêncio, os serviços estão em andamento, englobando pavimentação, calçadas, ciclovias, iluminação pública de LED, coleta de esgoto, contenção do próprio igarapé, com proteção ambiental e plantio de grama, procedimentos aliados à acessibilidade a partir do saneamento.

“É prioridade do governo verificar a situação de cada obra, para que possamos garantir qualidade e, ao mesmo tempo eficiência na celeridade dos serviços”, frisou Denis Amorim.

Agência Acre