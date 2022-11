Governo do Acre e prefeitura de Xapuri tratam de sistema de videomonitoramento do município em Brasília

- Publicidade -

A implantação de um sistema de videomonitoramento em Xapuri foi assunto tratado entre o titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), Paulo Cézar dos Santos, e o prefeito do município, Bira Vasconcelos, em reunião realizada nesta quarta-feira, 9, em Brasília.

Conforme o secretário Paulo Cézar, o projeto foi elaborado pela Sejusp e sua execução depende da indicação de recursos via emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2023, apoio que o prefeito Bira Vasconcelos informou estar buscando na capital federal.

“Essa é uma iniciativa que visa melhorar a segurança daquela região e a qualidade de vida dos moradores de Xapuri”, disse o secretário Paulo Cézar. Entre as possibilidades do sistema, explicou ele, estão o reconhecimento facial e de placas de veículos. “A iniciativa potencializará a atuação das polícias, tanto judiciária quanto de apoio administrativo”, frisou.

Também participaram da reunião – realizada no escritório da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) – o comandante da Polícia Militar do Estado em Xapuri, tenente Marcus Roberto Farias; a vereadora Alarice Xapuri Botelho; e o vereador Alcemir Teodozi, do município; além da técnica da Repac, Fernanda Weber.

Em Brasília, o secretário Paulo Cézar também está reforçando a busca por recursos para a segurança via emendas parlamentares do Orçamento federal de 2023. “O objetivo é contemplar todas as forças de segurança do Estado”, afirmou.

Agência Acre