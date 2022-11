Governo do Acre assina ordens de serviço que beneficiarão empresas da Construção Civil do estado

- Publicidade -

A manhã desta sexta-feira, 4, foi de comemoração para o setor da construção civil do Acre. É que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou a cerimônia de assinatura das ordens de serviço para execução de 27 obras de pequeno porte no estado, durante cerimônia ocorrida na Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

A ação é fruto do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER-AC), desenvolvido pela Seict. Serão aplicados quase R$ 5 milhões em obras em todos os 22 municípios do Acre, com reforma, ampliação e reparos de prédios do Estado.

O titular da Seict, Assurbanípal Barbary Mesquita, disse que o programa é fruto da sensibilidade do governador Gladson Cameli e da parceira da Fieac e setor da construção civil que ajudaram na elaboração do projeto.

“Esse sonho nasceu em meio a sensibilidade e entendimento da necessidade de atender às empresas de pequeno porte e a geração de empregos, que o governador Gladson tem, e ele pediu para que eu buscasse junto com Planejamento, Fieac e sindicato do setor um caminho para que o Estado desse esse suporte, e hoje estamos aqui assinando essas ordens de serviço dessas obras”, revela o secretário.

Estiveram no ato a senadora Mailza Assis da Silva, representando o governador Gladson Cameli, o deputado federal Alan Rick, o deputado estadual Pedro Longo e vários secretários de Estado, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, e o vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon), Sérgio Nakamura.

Para o vice-presidente Sinduscon, Sérgio Nakamura, o programa é uma grande conquista do setor, em especial para as empresas de pequeno porte.

“Hoje é um dia de comemoração, pois o programa é uma conquista que o setor, o sindicato e o governo vêm trabalhando para que esse momento pudesse acontecer, e hoje estamos aqui assinando as ordens de serviço de mais de 27 obras em todos os municípios”, destaca o sindicalista.

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, Pedro Longo, esteve presente ao evento e destacou a importância de o projeto ter sido aprovado naquela casa. “Somos sabedores da importância deste programa para a economia, e em especial para a construção civil. Ele vai ajudar a fomentar e fortalecer as empresas de pequeno porte desta iniciativa”, disse o parlamentar.

O deputado federal Alan Rick frisou que a construção civil é a grande responsável pela geração de emprego e renda no país, e que o governo acerta quando tem essa iniciativa.

“A construção civil é a grande locomotiva de desenvolvimento de qualquer estado. Ela gera uma série de contratações de outras empresas, de outros setores que são parceiros da obra e da infraestrutura. O programa do governo vem ao encontro dessa necessidade de desburocratizar e dar às empresas de pequeno porte essas obras e gerar emprego e renda nos municípios contemplados”, frisa o deputado.

O programa, que tem um fluxo diferente do processo mais complexo de licitação, visa atender empresas sediadas no município de onde será disponibilizada obra.

Hoje foram assinadas várias ordens de serviços para a manutenção, reforma e ampliação dos prédios de responsabilidades da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura (Sepa), Secretaria de Estado de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict), Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), do Instituto Socioeducativo (ISE), do Sistema de Saneamento e Água do Acre (Saneacre) e da Polícia Civil (PC).

A senadora Mailza Assis da Silva ficou muito feliz com o programa e destacou seu impacto econômico e social para o Acre. “Que programa fantástico. Ele tem um poder muito grande que vai além de fortalecer a nossa economia, mas ele tem alcance social também, pois com essas obras, que se espalharão por todo o Acre, ele vai levar dignidade e dias melhores para vários pais de família e para jovens que irão ser contemplados com as contratações por estas empresas”, celebra a senadora.

Fonte: Agência do Acre