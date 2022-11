Governo Bolsonaro tenta barrar proteção para tubarões em extinção

- Publicidade -

A Secretaria de Aquicultura e Pesca, subordinada ao Ministério da Agricultura, é contra uma proposta para adicionar proteções aos tubarões da família Carcharhinidae que correm risco de extinção.

A proposta foi apresentada pelo Panamá na Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites). A União Europeia e outros 14 países defendem a ideia.

O Brasil não se manifestou sobre o tema até o momento. Integrantes da Secretaria da Pesca articulam para o país votar contra a medida.

Se a proposta for aprovada, os países terão de exercer maior controle sobre o comércio dos animais e fornecer garantias para a pesca sustentável.

A pesca dos tubarões do grupo Carcharhinidae é voltada majoritariamente para a comercialização das barbatanas. A proposta visa a estabelecer parâmetros para que as espécies não sejam identificadas apenas pelas barbatanas, o que evitaria confusões com animais ameaçados.

Metrópoles